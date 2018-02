Caos bianco

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Effetto Burian sulla circolazione ferroviaria. L'Italia è spaccata in due dalla neve e dal gelo con la cancellazione di tutti gli Intercity da e per Roma e i treni ad alta velocità con ritardi medi di 150 minuti. Fs, in un aggiornamento della situazione alle ore 17, rende noto che la circolazione ferroviaria nel nodo di Roma e sulle linee che afferiscono nella Capitale è ancora rallentata, a causa degli effetti prodotti dalle precipitazioni nevose della mattinata.

I clienti di Trenitalia, si precisa, che nel corso della mattina hanno rinunciato al loro viaggio sui treni della lunga percorrenza, coinvolti nei rallentamenti causati dal maltempo, hanno ricevuto e hanno diritto al rimborso integrale del biglietto. A chi ha comunque viaggiato ed è giunto a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore, Trenitalia riconoscerà il rimborso integrale del biglietto, anziché l’indennità del 50% prevista dalle normative europee.

Questi in dettaglio i provvedimenti adottati in seguito all’attivazione del piano di emergenza neve e gelo e la situazione della circolazione. Alta velocità: la circolazione è rallentata, con ritardi medi di 150 minuti in entrambe le direzioni. I treni alta velocità da e per Napoli fermano nella stazione di Roma Tiburtina e non a Roma Termini. Intercity: disposte cancellazioni dei collegamenti da e per Roma. Roma – Fiumicino Aeroporto: i collegamenti no stop Leonardo Express procedono con una corsa ogni 30 minuti, i treni della FL1 circolano con una frequenza di un treno ogni ora.

FL2 Roma - Sulmona: collegamenti attivi da/per Roma Tiburtina, con ritardi medi di 60 minuti. Cancellati i servizi da/per Roma Termini. FL3 Roma - Viterbo: circolazione sospesa tra Viterbo e Cesano e tra Orte e Viterbo. Traffico rallentato tra Roma e Cesano, con ritardi fino a 60 minuti. FL4 Roma - Castelli: tutti i treni partono e arrivano a Ciampino, con ritardi fino a 30 minuti.

FL5 Roma - Civitavecchia: circolazione rallentata per un guasto alla linea di alimentazione elettrica tra Palidoro e Ladispoli, ritardi medi di 60 minuti. FL6 Roma - Cassino: circolazione fortemente rallentata, con ritardi fino a 120 minuti. Cancellati i servizi da/per Frosinone e Colleferro. FL7 Roma - Formia: circolazione fortemente rallentata, con ritardi fino a 180 minuti. FL8 Roma - Nettuno: i servizi da/per Nettuno vengono attestati a Campoleone. Circolazione rallentata con ritardi fino a 30 minuti.

A causa del persistere dell'emergenza meteo, per la giornata di domani, martedì 27 febbraio, tutti i treni alta velocità in arrivo e partenza da Roma fermeranno nella stazione Roma Tiburtina. Lo comunica Rfi in una nota. In linea con il livello di emergenza previsto dai piani neve e gelo, sarà garantito l'80% dei treni alta velocità e il 50% dei treni del trasporto regionale nel Lazio.

Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha chiesto Rfi, su mandato del ministro Graziano Delrio, un dettagliato rapporto in riferimento ai rilevanti ritardi registrati oggi nella circolazione nel nodo di Roma e nel centro nord del Paese, che hanno causato notevoli disservizi e disagi ai passeggeri. Lo si apprende da fonti del Mit.

"Al fine di poter valutare eventuali responsabilità anche delle imprese ferroviarie che eserciscono il servizio" si chiede di fornire "con la massima urgenza" un dettagliato rapporto "sulle cause che hanno di fatto generato tale situazione con riferimento ai vari sottosistemi della rete ferroviaria, nonché alle attività e ai comportamenti delle medesime imprese". In particolare, si chiede di conoscere se siano state attuate le corrette azioni manutentive e se e quali misure siano state adottate preventivamente, in ragione delle già note previsioni meteorologiche, ai fini della tutela dei viaggiatori.