Roma, arriva l'esercito

(AdnKronos)

Esercito in campo per la neve a Roma. Il Comitato Operativo, presieduto dal Capo Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, ha fornito un quadro della situazione meteorologica, "caratterizzata da un generale abbassamento delle temperature" e ha verificato con le Regioni interessate "eventuali situazioni di criticità nel territorio nazionale".

Al momento, si legge sul sito della Protezione civile, "le richieste di supporto arrivano principalmente dalla Città Metropolitana di Roma che, in linea con le previsioni, è stata interessata fin dalla notte, da precipitazioni a carattere nevoso".

DIFESA - Per questo, nel corso della riunione, "il Dipartimento ha chiesto l'attivazione dei mezzi della Difesa a supporto delle operazioni di rimozione della neve e del volontariato regionale per assistenza presso alcune stazioni ferroviarie".

VICESINDACO - "Noi non abbiamo fatto richiesta di intervento dell'esercito. La Protezione Civile nazionale ha chiesto in autonomia l'intervento dell'esercito, che in questo momento consta nella disponibilità di tre spazzaneve in esercizio con altri tre in arrivo" ha detto il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo. "Ovviamente - ha aggiunto - ogni contributo è benvenuto ma la richiesta non è partita da noi".