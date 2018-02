Roma imbiancata

(Foto Adnkronos)

Burian è arrivato e, come da previsioni, la neve è arrivata a Roma. Da questa notte, più o meno ininterrottamente, da Nord a Sud, fiocchi di neve stanno cadendo sulla Capitale che si è risvegliata imbiancata. Le stime parlavano di 3-4 cm nella zona centrale ed effettivamente così è.

Con un'ordinanza, firmata ieri, preso atto dell'ultimo aggiornamento delle previsioni fornite dalla Protezione Civile regionale, era già stato stabilito che le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sarebbero rimaste chiusi.

"Siamo al lavoro per garantire la percorribilità delle strade a fronte della nevicata eccezionale che ha interessato questa notte la Capitale. Si invitano i cittadini a limitare i propri spostamenti allo stretto necessario", fa sapere su Fb l'assessore alla Sostenibilità ambientale del Comune di Roma Pinuccia Montanari.

Disagi si registrano sulla rete di superficie del trasporto pubblico. Alcune linee, fa sapere Atac su Twitter, "sono sospese per impraticabilità delle strade" e disagi si registrano anche sulla rete dei tram per la caduta di alcuni alberi. La linea tram 2, informa Atac sul sito web, è sospesa a causa di un guasto a un tram in viale Tiziano. Il servizio della linea tram 3 è sospeso nella tratta Porta Maggiore-Piramide e viceversa a causa della caduta di un ramo di albero sulla rete aerea. La linea tram 14 è sospesa tra Porta Maggiore-Togliatti a causa della caduta di un ramo sulla rete elettrica in via Prenestina. Sospesa anche la linea tram 19 tra Porta Maggiore e Gerano a causa della caduta di un ramo.

La situazione non è migliore nei dintorni della Capitale. "Ai castelli romani servizio completamente bloccato per impraticabilità delle strade", fa sapere, via twitter, Cotral riguardo alla situazione della mobilità extraurbana. "Sospese tutte le partenze da Roma Anagnina e Laurentina", prosegue.