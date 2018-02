...to be continued

(AFP PHOTO)

La neve a Roma? Potrebbe tornare. Presto. Giovedì 1° marzo i fenomeni a prevalente carattere nevoso interesseranno gran parte del Nord Italia.

La neve però - spiegano gli esperti del sito '3bmeteo.com' - interesserà anche Toscana, Marche e Umbria, fino in pianura, a quote basse sul resto del Centro, almeno inizialmente dal momento che il limite della neve è prevista portarsi in quota.

Intanto, il grande freddo siberiano causato da un improvviso riscaldamento della stratosfera polare durerà fino a metà della nuova settimana. Poi il blocco gelido tenderà ad attenuarsi sotto la spinta di venti più miti dai quadranti meridionali, innescati da una circolazione di bassa pressione in approfondimento sul Golfo di Biscaglia.

SENSIBILE RIALZO TERMICO - Le gelide correnti nord orientali saranno sostituite da venti più miti di Scirocco e le temperature subiranno un graduale aumento, specie al Sud e sulla Sicilia, con punte anche di 20°C o superiori.