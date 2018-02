"Direttrice Poste rubava nei conti dei clienti"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Pensava che i suoi risparmi fossero al sicuro. Non aveva investito in titoli ad alto rischio, ma si era limitata a lasciarli depositati nel suo conto. "Non pensava certo che la direttrice delle Poste le portasse via i suoi soldi. Adesso è accusata di appropriazione indebita, ma noi rivogliamo anche tutta la somma indietro", spiega all'Adnkronos l'avvocato Michele Calantropo che assiste la signora frodata nel processo in corso a Termini Imerese nel palermitano. E' stata lei, la prima a denunciare quanto accaduto. "Se ne è accorta perché ha chiesto, dopo la morte del marito, che parte della cifra venisse svincolata per esigenze familiari, ma la direttrice prendeva tempo - aggiunge il legale -. Il motivo? Aveva prelevato dal conto della vedova 60mila euro". Le chiese, quindi, di aspettare. Le disse che gli avrebbe restituito l'intera somma. "Così non è stato, però, perché le ha ridato soltanto 40mila euro. A conti fatti mancano ben 20mila euro". La testimonianza della signora ha fatto uscire allo scoperto altri quattro correntisti che "denunciano di aver subito lo stesso trattamento". In tutto, conclude l'avvocato, "sono 'scomparsi' 124mila euro".