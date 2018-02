"Fil di ferro nella pizza a scuola", la denuncia dei genitori

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Tragedia sfiorata in una scuola elementare. "Giovedì scorso una bambina avrebbe trovato un pezzo di ferro nella pizza", denunciano i genitori della Rete Commissioni Mensa Genova sulla propria pagina Facebook, aggiungendo che "come avevamo segnalato è sopravvenuta la ASL". "Il pezzo di ferro sarebbe stato ritrovato 'sotto' la pizza" precisano, chiedendosi poi se possa essere "un problema di impiattamento" e "non di macchinari". "Sulla dinamica relativa a quest'ultimo episodio le indagini sono in corso" spiegano dalla Rete dei genitori. "Ricordiamo che nel caso della lametta", finita in un'altra scuola "nell'insalata di finocchi", si era trattato di "un pezzo di macchinario rotto (la lama taglia-verdure)".