Fisco, stop sanzioni per maltempo

(Fotogramma)

Per le difficoltà create dall'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia è possibile che venga decisa la cancellazione delle sanzioni legate al ritardo dei pagamenti tributari. Lo comunica l’Agenzia delle Entrate spiegando che "in considerazione dei recenti eventi meteorologici eccezionali, sarà valutata la disapplicazione per causa di forza maggiore delle sanzioni previste per ritardi nell’effettuazione degli adempimenti tributari, anche in relazione ad eventuali provvedimenti che potranno individuare le aree interessate da tali eventi".