Loro litigano, lui li deruba

(FOTOGRAMMA)

Non si sono fermati neanche davanti a una lite scoppiata in strada per gelosia tra due fidanzati. Anzi, hanno colto l’attimo per derubarli di una macchina fotografica digitale e del portafoglio. E’ quanto accaduto la scorsa notte a piazza Venezia a Roma.

Poco prima una 18enne era stata sorpresa dal fidanzato 24enne mentre si trovava in compagnia di un ragazzo. La coppia ha così iniziato a discutere e i ladri, un cittadino del Gambia di 21 anni, incensurato, e uno del Senegal di 25 anni con precedenti, entrambi senza fissa dimora, approfittando della concitazione, sono riusciti a sfilare dalle tasche del 24enne una fotocamera digitale e il portafoglio.

La fidanzata ha notato la scena ed è intervenuta nel tentativo di recuperare la refurtiva ma è stata colpita, in modo non grave, dai due ladri nel tentativo di guadagnare la fuga col malloppo.

Per loro sfortuna, i carabinieri dell’8° Reggimento 'Lazio' in servizio di vigilanza a Piazza Venezia e del Nucleo Operativo della Compagnia 'Roma Centro' sono immediatamente intervenuti: alla vista degli uomini dell’Arma, i due hanno spontaneamente restituito la refurtiva ma per loro è scattato l’arresto con l’accusa di rapina impropria.