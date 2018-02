La Maddalena imbiancata

Il freddo polare portato da Burian non ha risparmiato neppure le località marine del nord Sardegna. Chiusi asili e scuole di ogni ordine e grado a La Maddalena, che stamane si è risvegliata sotto una bellissima nevicata. Scuole chiuse anche a Tempio Pausania, Olbia, Golfo Aranci, Arzachena, Loiri Porto San Paolo Aggius, Luras, Calangianus e Bortigiadas. La neve ha fatto capolino anche nei paesaggi marini più suggestivi, da Tavolara alla Costa Smeralda. Non si registrano particolari disagi ma tanta curiosità per l’inusuale spettacolo della neve sul mare. C’è però massima attenzione per gli allevamenti isolati dove potrebbero servire scorte di foraggio per gli animali.

"Sin dalle prime ore del mattino le forze dell'ordine hanno monitorato i tratti di strada più trafficati garantendo la regolare circolazione delle auto. Al momento - dice all’Adnkronos il vicesindaco di La Maddalena, Massimiliano Guccini - non si registrano disagi anzi al contrario si può godere di paesaggi mozzafiato che rendono La Maddalena più affascinante che mai".