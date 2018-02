Neve su Napoli, stop ai voli e scuole chiuse

(AdnKronos)

Dopo Roma, tocca a Napoli. A causa della copiosa nevicata che ha sorpreso la città dalla mattina, sono stati bloccati tutti i voli in partenza e in arrivo all'Aeroporto internazionale Capodichino.

Diversi i voli sia in partenza che in arrivo per i quali è stata già decisa la cancellazione. Attraverso i canali social dello scalo si comunicava che, "causa diminuzione di visibilità e avverse condizioni meteo, alcuni voli potrebbero subire variazioni" consigliando ai passeggeri di "contattare direttamente la compagnia aerea di riferimento per informazioni sul proprio volo".

SCUOLE - Per l'abbondante neve, l'assessorato alla Scuola ha disposto la chiusura di tutte le scuole della città "a tutela della comunità scolastica tutta", visto che, "in contrasto con le indicazioni fornite ieri dal bollettino della Protezione civile e seguite finora, una copiosa nevicata imbianca la città rendendo difficoltosa la circolazione".

SPOSTAMENTI - "Solo se strettamente necessari": questa la raccomandazione dell'assessorato alla Protezione civile partenopea alla luce delle condizioni meteo "improvvisamente peggiorate".

BUS E METRO - Trasporto pubblico in tilt: fermi i bus, sospese le corse della Linea 1 della metropolitana e forti ritardi sulle linee ferroviarie gestite da Eav, la holding trasporti della Regione Campania, e da Rfi.

TILT - Anm (Azienda napoletana mobilità) informa che "a causa delle condizioni meteorologiche avverse la circolazione dei mezzi su gomma è sospesa per ragioni di sicurezza". Anche la Linea 1 della metropolitana, linea gestita da Anm, ha sospeso le corse dalle 8:10 circa "per il blocco degli scambi procurato da neve e ghiaccio sulla tratta esterna". Al momento resta regolare il servizio delle 4 Funicolari cittadine: Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina.

RITARDI - Eav fa sapere che si stanno verificando "forti ritardi" sulle linee Circumvesuviana, Circumflegrea e Cumana: in particolare la Circumflegrea è limitata sulla tratta Montesanto-Pianura. Sulle linee suburbane "la circolazione è interrotta sulle tratte gestite da Rfi". La metropolitana Piscinola-Aversa funziona regolarmente. Forti disagi e limitazioni sulle tratte automobilistiche.

TRENI - Anche la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata nel nodo di Napoli. In linea con il livello di emergenza dei piani neve e gelo, riferisce il gruppo Fs, i servizi alta velocità tra Napoli e Roma vengono ridotti. Anche il traffico regionale in Campania è fortemente ridotto, con l'obiettivo di garantire un collegamento all'ora sulle relazioni principali.

SU ROMA - Nel nodo di Roma è confermata l'offerta di servizi ferroviari come da programmazione, con l'80% dei treni alta velocità e il 50% dei treni regionali del Lazio. Potenziati i presidi di assistenza in tutti i principali nodi metropolitani.