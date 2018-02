Paola Ferrari: "Che spavento i ladri in casa"

(Fotogramma)

Furto nella villa romana di Marco De Benedetti e Paola Ferrari. Il blitz dei ladri risale a sabato sera. A dare la notizia è 'Il Messaggero'. Le registrazioni delle telecamere di sicurezza mostrano quattro persone, alte e grosse, munite di passamontagna, dal piglio deciso e rapide nei movimenti come si trattasse di un commando. Il bottino, secondo quanto scrive il quotidiano sul web, ammonterebbe a circa 100mila euro.

"E' successo sabato, devo ringraziare le forze dell'ordine che sono subito intervenute in maniera straordinaria e hanno fatto tutti i rilievi del caso, mi hanno dato sicurezza - dice all'Adnkronos la giornalista Ferrari - Io ero in casa, mi sono molto spaventata... non ho voglia di aggiungere altro".