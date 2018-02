Pugno all'agente in tribunale per rubargli la pistola

(Fotogramma)

Ha aggredito un agente di polizia in tribunale e ha cercato di rubargli la pistola. Un cittadino marocchino di 35 anni è stato bloccato e arrestato a Milano da alcuni agenti di polizia e della polizia locale presenti in quel momento in un'aula delle direttissime del palazzo di giustizia.

L'uomo, senza fissa dimora e senza documenti, si trovava in tribunale per l'udienza di convalida dell'arresto a suo carico per spaccio di stupefacenti. Il 35enne, scortato senza manette davanti al giudice come previsto, si è girato di scatto e ha sferrato un pugno all'agente, colpendolo alla tempia. L'uomo è stato bloccato mentre tentava di impossessarsi dell'arma ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.