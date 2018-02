Roma, schianto sulla Colombo

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Due uomini sono rimasti feriti in uno scontro tra due auto in via Cristoforo Colombo, all'altezza di via Oropa, nella zona della Montagnola a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani.

Le auto coinvolte nell'incidente sono state una Fiat 500 e una Lancia Y. I due feriti sono stati trasportati, uno in codice giallo e l'altro in codice rosso, al San Filippo Neri.