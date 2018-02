Roncola e bastone: uccisi due fratelli

(Fotogramma)

Duplice omicidio questa mattina in un'azienda agricola a Lame di Zocca, comune dell'Appennino modenese, dove un uomo avrebbe ucciso due anziani fratelli, suoi parenti, di 73 e 70 anni. Stando alle prime informazioni - riferisce la 'Gazzetta di Modena' - le vittime sarebbero il suocero e lo zio della moglie del presunto assassino, da tempo seguito dai servizi sociali. L'uomo, ora indagato per duplice omicidio, avrebbe ucciso entrambi con una roncola e forse anche a colpi di bastone. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.