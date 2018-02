Scontro tra 3 auto: muore madre, ferita bimba

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Grave incidente in provincia di Padova. In uno scontro tra tre auto lungo la SS16 Adriatica all'altezza dell'incrocio di Vo' di Placca, in località Terradura di Due Carrare, è morta una donna e sono rimasti feriti una bambina e un uomo.

I vigili del fuoco intervenuti da Abano hanno messo in sicurezza i mezzi mentre i sanitari del SUEM 118 stavano già assistendo la bambina, che è stata stabilizzata e portata in ospedale.

LE TRE AUTO - Purtroppo, il personale medico ha dovuto dichiarare la morte della mamma 34enne, che viaggiava a bordo di una Toyota Aygo. Ferito il conducente di una Fiat Punto, portato pure lui in ospedale; illesa una trentenne rodigina che era a bordo di una Opel Corsa.