Arriva Big Snow. Una perturbazione atlantica interagirà con l'aria fredda. Neve da Torino a Milano, Genova, fino a Padova, Venezia, Bologna, Trieste, Rimini, Firenze. Da oggi - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - una perturbazione atlantica raggiungerà il nostro Paese, andando ad interagire con l'aria fredda presente al suolo. Le precipitazioni ad essa collegate, date le basse temperature, risulteranno a carattere nevoso su tutte le regioni settentrionali e parte di quelle centrali.

DOMANI - La Primavera meteorologica inizierà con neve via via più diffusa su Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, e Trentino Alto Adige. Al mattino nevicherà anche su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, poi la neve lascerà ben presto posto alla pioggia. La coltre bianca potrebbe raggiungere i 15 cm su tutta la Pianura padana, fino a 15/20 cm in Emilia Romagna, con accumuli più consistenti in collina. Accumuli possibili anche sulla costa ligure, specialmente tra Genova e Savona.