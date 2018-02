"Cara prof che vuoi la morte di mio padre..."

Un momento del corteo antifascista a Torino (Foto Adnkronos)

"Cara professoressa, ti parla la figlia di un appartenente alle forze dell'ordine". Inizia così la lettera - non firmata - pubblicata dalla pagina Facebook di ex agenti e simpatizzanti delle forze dell'ordine 'Noi poliziotti per sempre'. Diventata virale in poche ore, con centinaia di condivisioni, commenti e oltre 14mila like, la lettera è indirizzata alla professoressa che a Torino, durante una manifestazione, aveva augurato agli agenti di morire.

"Tu che gli urli 'dovete morire' - si legge nel post -, vedi ogni volta che mio padre si allaccia gli anfibi e si chiude il cinturone ho davvero paura che qualcuno lo faccia morire. Forse tu non sai cosa vuol dire. Tu non sai cosa vuol dire vivere di turni, vivere di imprevisti, di compleanni in cui nelle foto ci sono tutti: tranne lui. Del pranzo di Natale che diventava freddo a forza di aspettarlo. Del cuscino vuoto accanto a mia madre. Del freddo, del sonno, del sangue sulla strada, degli insulti che gente come te ogni giorno rivolge a chi indossa una divisa".

"Cara professoressa - scrive ancora la pagina -, hai mai provato ad accarezzare la stoffa della giacca di un poliziotto o di un carabiniere? Sai non è di un cotone morbido, non è il lusso che tutti credono che lo Stato regali a quegli uomini e a quelle donne in divisa. Cara professoressa, tu sai che mentre auguravi a quei ragazzi la morte a casa c'erano i loro bambini che si erano appena addormentati che si aspettavano di vedere i loro papà il giorno dopo come tutti i giorni? Lo sai che c'erano madri, fidanzate e mogli che in quel preciso momento stavano pensando a loro? E stavano pensando se magari potevano avere troppo freddo là fuori?", domanda.

"Non sono dei mostri come li dipingete. Ma sono persone. Le stesse persone - sottolinea ancora la lettera - che chiamate a tutte le ore se avete bisogno di aiuto, e loro anche se voi gli augurate le morte vengono ad aiutarvi: perché hanno giurato di esserci, e quella divisa che tanto odiate rappresenta anche questo". Una rabbia e un augurio di morte, spiega ancora la lettera, che non trova giustificazioni nonostante l'operato di alcune 'mele marce' fra le forze dell'ordine: "C'è chi della propria divisa ne fa un abuso - si legge -, come ovunque c'è la mela marcia e sono concorde nel punirlo adeguatamente secondo le leggi, ma non per questo bisogna augurare il male a tutti coloro che indossano una divisa. Perché io nonostante tutto non auguro del male a nessuno e mai lo farò, perché mi hanno insegnato il rispetto per la vita di tutti. Così, cara prof, ora vai e guarda negli occhi tuo padre e tuo marito/compagno/ fidanzato che sia (se ne hai uno), guardali negli occhi e cerca solo di immaginare cosa si possa provare: a sapere che tanta gente come te augura la morte a quegli uomini che per noi - conclude il post - sono la vita".