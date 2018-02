Corona sfida i giudici

(Fotogramma)

Fabrizio Corona si lascia andare a un altro colpo di testa. Nonostante il divieto dei giudici di usare smartphone e social, pubblica un video su Instagram. Nel filmato le immagini all'uscita dal carcere di San Vittore per curarsi in una comunità e quelle dell'abbraccio con la fidanzata Silvia Provvedi. In sottofondo una canzone del rapper Salvo e solo poche parole ad annunciarlo: 'E allora balliamo'. I commenti sul web si dividono. Accanto a chi lo esalta, scrivendo 'the king is back', in molti condannano i suoi eccessi. Difficile dire se verranno presi provvedimenti dal tribunale per questa trasgressione delle regole. Per ora si sa solo che Corona dovrà resistere a un altro obbligo: quello di stare il giorno nella struttura terapeutica e la notte rigorosamente a casa.