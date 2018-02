Italo, nuove cancellazioni per maltempo

(FOTOGRAMMA)

"Anche per la giornata di domani è stata richiesta dal gestore della rete la soppressione di alcuni servizi". A precisarlo in una nota è Italo.

La società, che si è già attivata per i dovuti rimborsi, "si scusa nuovamente per il disservizio non dipendente dalla sua responsabilità e dal quale - conclude - risulta gravemente danneggiata".