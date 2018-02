"Lascia le bimbe e consegnati", l'appello al carabiniere barricato

Luigi Capasso (foto da Facebook)

L'ultima foto pubblicata su Facebook è un tramonto sul mare. Poi c'è un post, datato 10 febbraio, che a leggerlo oggi mette i brividi: "Non dire mai 'a me non accadrà, io non lo farei mai' perché la vita sa essere imprevedibile e nessuno è immune da certe cose. Tutto capita, anche quello che mai avresti immaginato". E' difficile tracciare il profilo di Luigi Capasso, l'appuntato dei carabinieri di 43 anni, che stamattina a Cisterna di Latina ha sparato alla moglie ferendola gravemente all'addome e poi si è barricato in casa, uccidendo le sue due figlie prima di togliersi la vita.

Impossibile capire a cosa si riferisse Capasso con quel post, eppure sui social, diversi utenti hanno provato a convincere l'uomo ad arrendersi. Tentativi vani, come quelli dei negoziatori che per ore hanno cercato di farlo desistere. "Luigi ti parlo da padre a padre - scrive un utente - tutto quello che ci può accadere nella vita di bello o di brutto non lo sappiamo, ma di sicuro un padre protegge sempre i suoi figli, e tu sei un padre".

"Non aggravare di più la situazione - si legge ancora tra i commenti -. Dimostra di essere uomo: consegnati. Tutto si risolverà". "Lascia le bimbe - dice qualcun altro -. Apri quella porta e lasciale vivere. Te lo chiediamo, pregandoti. Devono vivere. Lasciale subito". "Lascia andare le bambine Luigi - commenta una signora - tutto si può ancora sistemare, ma se fai loro del male non vivrai più dal dolore. Sono sicura che sei un bravo papà e vuoi solo il meglio per loro, lasciale andare Luigi! Apri quella porta e fatti aiutare! Forza".

L'appuntato era in servizio a Velletri e si stava separando dalla moglie Antonietta Gargiulo, 39 anni, che ora è ricoverata all'ospedale San Camillo in gravissime condizioni. La donna, operaia alla Findus, stava andando a lavoro quando l'uomo l'ha raggiunta in garage e, dopo una violenta discussione, le ha sparato con la pistola d'ordinanza. Poi si è barricato in casa con le figlie. I negoziatori hanno provato a farlo arrendere, ma è stato inutile. Quando i corpi speciali hanno fatto irruzione nell'appartamento hanno trovato i tre cadaveri.