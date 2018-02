Roma, traffico in tilt sul Gra

(Fotogramma)

A Roma sul Raccordo Anulare in interna traffico congestionato tra la Casilina e l’Ardeatina e tra la Diramazione Roma nord dell’A1 e la Nomentana; in esterna code nei pressi dell’Aurelia e tra Pisana e via del Mare; code a tratti anche tra la Diramazione Roma nord dell’A1 e l’area di servizio Selva Candida. Lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità.

Incolonnamenti sul tratto urbano dell’A24 dal Raccordo alla Tangenziale est in direzione del centro e nel senso di marcia opposto da Tor Cervara al Raccordo. Sulla Roma-Fiumicino il traffico è bloccato dall’Ansa del Tevere al viadotto della Magliana in direzione dell’Eur. Rallentamenti sulla Cassia tra L’Olgiata e il Raccordo in entrambe le direzioni. Sull’Appia si sta in fila a tratti da Albano Laziale a Capannelle in direzione di San Giovanni. Sulla Pontina, infine, prestare attenzione per cantiere mobile tra Aprilia e Pomezia sud in direzione di Roma e più avanti per rallentamenti tra Spinaceto e lo svincolo Colombo.