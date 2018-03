Tragedia Latina, il parroco: "Qualcosa non quadrava"

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

"Un gesto così non me lo spiego, anche se ultimamente mi ero accorto che, tra le varie confidenze, qualcosa non quadrava. Ma queste difficoltà sembravano facilmente superabili. I due coniugi li ho così mandati in un centro diocesano di aiuto alle famiglie per superare il momento. Poi evidentemente qualcosa non ha funzionato". Così il parroco di San Valentino di Cisterna di Latina, don Livio Fabiani, un’intervista a 'Tv2000' commenta la tragedia in cui un uomo ha sparato alla moglie, ucciso le due figlie e poi si è tolto la vita.

"Difficile spiegare cosa è accaduto - aggiunge don Livio -. Conoscevo bene la famiglia già da diversi anni. Frequentavano la parrocchia e facevano parte della comunità carismatica del Rinnovamento nello Spirito. Ci siamo conosciuti e siamo entrati in confidenza. Poi quando si sono sposati hanno continuato a venire qui in parrocchia. Le bimbe sono state battezzate qui. E dopo hanno frequentato il catechismo".

Inoltre, "la figlia più grande Alessia era entrata anche a far parte dei giovani dell’Azione Cattolica. C’è stato dunque negli anni un percorso di conoscenza reciproco. E’ assolutamente una tragedia - conclude il parroco di Cisterna - ma queste cose accadono quando non c’è una reciproca corrispondenza di affetto, conoscenza e sopportazione tra moglie e marito e quando manca l’amore vero e concreto".