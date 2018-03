Allerta neve in Liguria, a Genova scuole chiuse

Genova, 1 mar. (Adnkronos) - Nevischio e forte vento, con anche alcune trombe d'aria registrate nel savonese e raffiche oltre i 100 chilometri all'ora tra le alture di Genova e La Spezia. E' l'effetto del maltempo che ha portato neve anche sulla costa della Liguria, destinato ad imperversare anche nelle prossime ore dopo la tregua attesa per questa notte. Mentre dalla mattinata di domani, dalle 6 fino alle 15, come confermato da Arpal tornerà l’allerta nivologica arancione su Genova, il savonese e il relativo entroterra, gialla nelle zone interne dello spezzino e dell’imperiese, per poi chiudersi su tutta la Liguria alle 15.

Ma ad impensierire nel corso delle prossime ore è il pericolo di gelate nelle zone colpite dalle nevicate di oggi. A Genova il comune, dopo la riunione del pomeriggio, il Coc - centro operativo comunale, ha disposto la sospensione delle attività scolastiche degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio di Genova per l’intera giornata di domani. Chiusa anche l’Università ma quella di domani sarà una giornata senza lezioni anche in diverse altre città liguri.

In provincia di Genova niente scuola nei comuni di Cogoleto ed Arenzano. Nel savonese scuole chiuse nel capoluogo di provincia oltre che nei comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina, Celle, Varazze ma anche Vado, Bergeggi, Calizzano e Sassello. Alla Spezia rimarranno aperte le scuole del Comune e chiuderanno le superiori di tutta la provincia.

Scuole aperte anche ad Imperia mentre i provvedimenti di chiusura riguardano i sette comuni del Golfo Dianese. Nelle ultime ore intanto, secondo quanto spiegato durante il punto stampa congiunto da Regione Liguria e protezione civile, non si sono verificate particolari criticità sul territorio ligure, a parte alcune cadute di alberi dovute al forte vento che hanno causato interruzioni stradali nelle zone collinari di Genova.

In centro città l'unica segnalazione ha riguardato il distacco di un semaforo in piazza De Ferrari che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.In tutto sono caduti tra i 10 e i 20 centimetri di neve nell’interno dell’imperiese e in modo variabile lungo la costa ligure.

Nel pomeriggio si è registrata ancora qualche debole nevicata, mentre nello spezzino gelo e neve hanno lasciato spazio alla pioggia. Su Genova il Comune segnala per la serata e la nottata condizioni di gelicidio e raccomanda la massima prudenza.

Dopo la pioggia ghiacciata di oggi pomeriggio, che potrebbe proseguire anche domani, le precipitazioni in atto associate alle temperature intorno allo zero potranno creare al suolo lastre di ghiaccio causa di forti problemi alla viabilità e pericolo per l’incolumità dei pedoni.

L'invito di Palazzo Tursi è quello di limitare al massimo gli spostamenti e di seguire le norme di autoprotezione pubblicate sul sito della Protezione civile comunale.