Coltelli e tirapugni, arrestati baby-aggressori

Aggredivano coetanei a Tor Bella Monaca, a Roma. Per questo i carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno notificato un'ordinanza di applicazione di misura cautelare che dispone il collocamento in comunità, emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Roma, richiesta dalla rispettiva procura, nei confronti di due indagati minorenni. Sono state eseguite perquisizioni nei confronti di altri minori rispetto ai quali si ipotizza il porto di coltelli, mazze e tirapugni di metallo, anche a seguito di denunce arrivate in occasione di diverse aggressioni a ragazzini nel quartiere di Tor Bella Monaca.