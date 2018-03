Muore a un anno per meningite

(Fotogramma)

Tragedia a Palermo, dove un bimbo di un anno e due mesi è morto all'ospedale Di Cristina per meningite. Il decesso è avvenuto ieri mattina. Il piccolo era arrivato al nosocomio in condizioni gravi con febbre alta, immediato il ricovero in Rianimazione. Le sue condizioni, però, si sono aggravate nel giro di poche ore fino al tragico epilogo. Inutile ogni tentativo dei medici di strapparlo alla morte. L'intero nucleo familiare è stato sottoposto alla profilassi. La sorellina di tre anni è stata ricoverata a scopo precauzionale perché presenta i sintomi di una faringite.