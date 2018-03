"Orte-Roma in carro frigo", la rabbia dei pendolari

(foto dal sito del Comitato Pendolari di Orte)

Due carrozze completamente ghiacciate con tanto di neve all'interno dei vagoni. 'Carri-frigo' e 'Palla di neve', li ha ribattezzati ironicamente il Comitato Pendolari di Orte, che ieri ha denunciato il disagio di alcuni pendolari saliti a bordo del treno RV 2321 proveniente da Ancona e diretto a Roma Termini con 75 minuti di ritardo.

"Non bastava la fallimentare gestione dell'emergenza neve a Roma - scrivono - con la conseguente soppressione del 50% dei treni regionali e ritardi biblici su molti dei convogli in servizio. Questa mattina il treno RV 2321 proveniente da Ancona e diretto a Roma Termini con un ritardo ad Orte di 75 minuti, si presentava con due carrozze completamente ghiacciate e con presenza di neve all'interno dei vagoni".

Ma il disagio ha riguardato anche altre carrozze, rimaste prive di riscaldamento. "Non avevano neve all'interno - spiegano - ma il riscaldamento non riusciva a portare la temperatura interna a valori accettabili. Si viaggiava con cappello e cappuccio al fine di avere un minimo sollievo". I viaggiatori hanno segnalato anche pericolose formazioni di ghiaccio in prossimità dei passaggi di intercomunicazione tra un vagone e l'altro.

"Vogliamo ricordare, se mai ce ne fosse bisogno, che i pendolari si recano a Roma (nel nostro caso) per andare al lavoro o per motivi di studio - rimarcano -. Questo, in un paese civile, non è il modo di trattare i passeggeri. Non pretendiamo sedili in pelle, televisori, collegamento wifi o altri 'lussi' presenti sui treni Alta Velocità. Vogliamo viaggiare in modo sicuro e dignitoso".