Prima 'Via Francigena' sul mare tra cattolici e ortodossi

Sta per prendere il largo il primo pellegrinaggio che vedrà insieme cattolici e ortodossi alla volta di Fatima. All’indomani del centenario delle apparizioni mariane nella cittadina portoghese dove si è recato in pellegrinaggio anche papa Francesco, sta per concretizzarsi un progetto di grande respiro ecumenico organizzato dall'Opera Pellegrinaggi Antoniana che porterà cattolici e ortodossi ad affrontare insieme nove giorni di navigazione per arrivare a Fatima.

Sarà una sorta di 'via Francigena per mare' il pellegrinaggio ecumenico che, come apprende l'Adnkronos, avrà un 'timoniere' d’eccezione, il cardinale Francesco Coccopalmerio che benedirà la nave greco ortodossa che porterà in navigazione circa seicento pellegrini tra cattolici e ortodossi. Il cardinale è stato scelto sia da parte cattolica che ortodossa per la nota sensibilità ecumenica, dimostrata prima a Milano accanto al cardinale Carlo Maria Martini come vescovo ausiliare, e poi a Roma.

"L'abbiamo chiamata nave ecumenica - spiega don Sergio Mercanzin, fondatore del Centro Russia Ecumenica e promotore del pellegrinaggio -. Nel mio recente viaggio a San Pietroburgo e a Mosca ho potuto constatare un clima nuovo di maggiore apertura verso la Chiesa Cattolica. Merito sia di papa Francesco, primo pontefice a incontrare il patriarca di Mosca, così come del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, che nel suo viaggio a Mosca ha trovato la stessa calorosa accoglienza tanto da parte del patriarca che del presidente Putin. Insomma il dialogo continua e dà i suoi frutti, come per esempio questa nave ecumenica".

Il pellegrinaggio ecumenico prevede la partenza dal porto di Civitavecchia il 19 aprile, con la benedizione del cardinale Francesco Coccopalmerio che poi raggiungerà i pellegrini a Fatima il giorno 24 dove presiederà la solenne celebrazione religiosa. Prima di arrivare nei luoghi delle apparizioni mariane, la nave ecumenica farà tappa a Valencia (il 21), a Lisbona. Quindi Fatima, poi sarà la volta di Alicante. Il 28 è previsto il rientro a Civitavecchia.