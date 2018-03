Foto osé di Bianca Balti, assolto ex marito modella

Assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste. Si chiude così il processo al fotografo ed ex marito della modella Bianca Balti, Christian Lucidi, finito sul banco degli imputati a Roma per la diffusione di foto dell’ex moglie nuda. La decisione è stata presa dal giudice monocratico della prima sezione penale di piazzale Clodio. Le immagini, destinate a rimanere un "ricordo personale", come disse in tribunale la super modella nel novembre 2017, erano in tutto una decina, tra cui ce ne erano due in cui Balti appare nuda.

Gli scatti 'hot' erano stati poi ripubblicati su un sito web non riconducibile però al fotografo. La coppia era stata sposata dal 2006 al 2010. La modella inizialmente aveva denunciato l’ex marito ma poi aveva ritirato la denuncia; il processo però nel frattempo era andato avanti autonomamente per violazione della privacy. La modella – chiamata a testimoniare in aula nel 2017 – disse di non aver ricevuto danni dalla vicenda.