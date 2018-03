Milano, litiga con ambulante e lo investe

Foto di repertorio (Adnkronos)

Un uomo di 34 anni, italiano, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. Lo scorso 17 febbraio in centro a Milano l'uomo, a seguito di un diverbio con un giovane venditore ambulante, è salito a bordo della sua auto e lo ha investito volontariamente. Gli agenti del commissariato Centro della Questura di Milano sono subito intervenuti e hanno condotto le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.