Riaperte tutte le autostrade

Le autostrade A1 Milano-Napoli, A14 Bologna-Taranto e A13 Bologna-Padova, chiuse in precedenza a causa di un eccezionale fenomeno di pioggia gelata in atto dalla tarda serata di ieri, sono state riaperte. Lo comunica Autostrade per l'Italia spiegando che nei tratti interessati sono in atto le ultime operazioni di navettaggio (Safety Car) effettuate con le pattuglie della polizia stradale e i mezzi operativi di Autostrade per l'Italia.

"La transitabilità in sicurezza del piano viabile è stata completamente ripristinata grazie all'incessante lavoro di oltre 500 mezzi operativi - conclude Autostrade - tuttavia si invitano gli utenti in viaggio verso i tratti interessati a utilizzare la massima prudenza, informandosi costantemente sulle condizioni meteo e di viabilità prima di partire e durante il viaggio".