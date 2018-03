Roma, traffico in tilt sul Gra

(Foto Fotogramma)

Traffico congestionato sul Gra e bloccato sul tratto urbano dell'A24. Lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità. Sul grande raccordo anulare la circolazione è fortemente rallentata sull’intero anello. In carreggiata interna ci sono code dalla Bufalotta alla Laurentina; in esterna, invece, si sta in fila dalla Prenestina alla Pontina. Sulla Roma-Fiumicino, incolonnamenti dal raccordo a viale Newton verso l’Eur.

Traffico bloccato su tutto il tratto urbano della A24, 5 km di code dal raccordo alla tangenziale est, in direzione del centro. Sulla Pontina si rallenta in più tratti in direzione di Roma: code da Aprilia nord a Pomezia sud per lavori stradali. Code anche più avanti da Castel Romano a Decima, traffico congestionato da Spinaceto a viale Europa verso l’Eur.

Le consolari sono trafficate verso Roma: sulla Cassia si sta in fila da La Storta a Tomba di Nerone, sulla Salaria da Monterotondo a tenuta Santa Colomba. Rallentamenti anche sulla Nomentana da Tor Lupara a Colleverde e sulla Nomentana bis da Colleverde a Marco Simone. Infine si procede a rilento sull’Appia da Santa Maria delle Mole a Capannelle.