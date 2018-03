Bye bye freddo

(Xinhua)

Mentre al Nord ancora nevica e nuove perturbazioni stanno per raggiungere le nostre regioni centro settentrionali, al Sud e sulle Isole Maggiori aria calda africana soffierà per giorni, portando anche la sabbia del Sahara.

Sulla Sicilia - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - la colonnina schizzerà in alto fino ad oltrepassare i 20°C, con punte di 25°C sul catanese e sul siracusano, come in primavera. Caldo comunque anche in Sardegna, Calabria e resto del Sud.