Cecchi Gori esce dall'ospedale

Mario e Vittorio Cecchi Gori con Rita Rusic (Foto P&P Fotografia)

Questa mattina il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori ha lasciato l’ospedale per far ritorno a casa. Con lui l’ex moglie Rita Rusic ed il figlio Mario che in questo lungo periodo gli sono stati sempre vicini. Più di due mesi fa, la sera del 24 dicembre dello scorso anno venne ricoverato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma.

Cecchi Gori appare visibilmente dimagrito grazie alle cure a cui è stato sottoposto al Gemelli. A dare la notizia all‘AdnKronos è l‘ufficio stampa della famiglia, Angelo Perrone: “La presenza di Mario e Rita ha sicuramente aiutato Vittorio in questa fase molto delicata”, ha detto.