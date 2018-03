Fratelli accoltellati durante tentata rapina: uno è grave

(Fotogramma)

Due fratelli sono stati feriti nella tarda serata di ieri a Napoli nel corso di una tentata rapina avvenuta a Port'Alba, nel centro storico della città. I due fratelli, di 29 e 20 anni, sono stati aggrediti da due uomini armati di coltello. Il primo è stato ferito alla regione epigastrica ed è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Pellegrini, non in pericolo di vita, mentre il 20enne è stato medicato per una ferita al braccio sinistro ed è stato dimesso con 21 giorni di prognosi. Indagano i carabinieri della compagnia Napoli Centro.