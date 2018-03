Operato al cervello, ma il paziente è un altro

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Scambio di pazienti al Kenyatta National Hospital di Nairobi. L'errore è costato la sospensione dell'intero team di medici e infermieri. A finire sul tavolo operatorio un uomo, che in realtà non aveva bisogno di alcuna operazione, ma solo di farmaci. La vicenda è stata riportata dal Daily Nation che descrive quanto accaduto. Domenica scorsa due uomini sono stati ricoverati: uno aveva bisogno di un intervento al cervello per un coagulo di sangue, l'altro no. Lo scambio per colpa di un cartellino sbagliato. I dottori se ne sono accorti quando non hanno trovato il coagulo, evidenziato dalla Tac, sul paziente. La direzione sanitaria ha, allora, sospeso il neurochirurgo, l'anestesista e due infermieri, ma le polemiche non si placano.