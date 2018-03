Falsa lotteria Whatsapp

(Fotogramma)

"Non esiste alcuna lotteria di Whatsapp": a ricordarlo è la Polizia Postale, in un post pubblicato sulla pagina Facebook 'Commissariato di PS On Line – Italia' con tanto di fotografia che rappresenta lo screenshot di quanto può giungere sulle nostre caselle di posta elettronica o messaggerie istantanee.

Si tratta dell’ennesimo avviso da parte della massima autorità di polizia che opera per il controllo della rete e che, per Giovanni D'Agata, presidente dello 'Sportello dei Diritti', "evidentemente non viene ascoltato, dato il numero delle condivisioni di questi messaggi che continuano ad essere effettuate. È bene, quindi, ricordare - raccomanda D'Agata - che il modo migliore per non subire conseguenze pregiudizievoli è quello di cancellarli immediatamente, non cliccare sui link indicati e non condividerli".