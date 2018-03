Ucciso a coltellate a Milano

(Fotogramma)

Un uomo di 37 anni è morto accoltellato ieri a Milano. E' accaduto in via Meucci. Il 37enne egiziano è stato colpito a morte da un connazionale. L'aggressore è riuscito a fuggire. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura di Milano. Sono in corso accertamenti della polizia scientifica e indagini della Squadra Mobile.