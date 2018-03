"Francesca, fatti forza"

(Instagram /Francesca Fioretti)

Sorrisi, abbracci, le foto della piccola Vittoria. Il mondo privato di Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso improvvisamente ieri a soli 31 anni, raccontato negli scatti dolcissimi della compagna Francesca. Tutto concentrato in un profilo Instagram, che ora si riempie di tristezza e messaggi di affetto verso la giovane mamma travolta da una perdita troppo grande da sopportare.

"Il mio amore", "il regalo più grande", "il mio sole", ma anche "il papà più stanco e più bello del mondo". Questo è Davide nella parole della compagna del calciatore, che in 5 anni ha scattato foto e scritto pensieri raccontando la sua vita e quella della sua famiglia. Di Vittoria, soprattutto, che a soli due anni ha perso il papà e che adesso è al centro dei pensieri di quanti hanno voluto lasciare un saluto al Capitano e un abbraccio virtuale a Francesca: "Sii forte per lei", "Vittoria sarà la tua forza", "un giorno rivedrai negli occhi di tua figlia lo sguardo di Davide", Davide che ora "è un angelo che vi guarda dall'alto" e che "vi proteggerà sempre".

"Combatti sempre", le scrivono tifosi, amici e fan, che le promettono di non lasciarla "mai sola, noi siamo con te", con la speranza che in un momento tanto triste possano tornare "forza e luce, tanta luce che ti illumini nei momenti più bui che purtroppo sarai costretta a vivere... vivi - le scrivono - anche per lui".

#gratitude Un post condiviso da Francesca Fioretti (@francesca_fioretti) in data: Lug 16, 2017 at 5:37 PDT