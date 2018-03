Firenze, spara al primo che passa e uccide ambulante

Foto di repertorio (Fotogramma)

E' un immigrato extracomunitario, un ambulante, originario del Senegal, la vittima della sparatoria avvenuta stamani intorno a mezzogiorno sul ponte Vespucci. A sparare diversi colpi di arma da fuoco è stato un pensionato italiano, 65 anni, che è stato fermato dai militari dell'Esercito impegnati nell'operazione 'Strade Sicure' dopo aver udito gli spari nei pressi del consolato Usa sul lungarno Vespucci. L'aggressore ha abbandonato la pistola in via Melegnano, dove è stata recuperata.

Il personale del 118 ha tentato inutilmente di rianimare per 40 minuti la vittima che versava in gravissime condizioni dopo essere stato raggiunto da diversi colpi di pistola. Il 65enne è stato consegnato alla polizia e portato in questura per l'interrogatorio del pm di turno. Durante una perquisizione nella casa del pensionato, è stata trovata una lettera in cui l'uomo annunciava l'ntenzione di suicidarsi per motivi legati a problemi di natura economica.

Il 65enne avrebbe raccontato agli agenti di essere uscito di casa stamani per suicidarsi con la pistola ma poi non avrebbe avuto il coraggio di farlo. Ha invece sparato al primo che gli è passato davanti, un cittadino extracomunitario. "Invito tutta la comunità senegalese, che sta manifestando, a mantenere la calma e non travalicare le forme di espressione pubbliche del dolore" ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, esprimendo "grande dolore" per la tragedia e chiedendo alla magistratura di fare "presto chiarezza sulla dinamica dell'omicidio.