Allarme buche a Roma

Prima la neve poi l'abbondante pioggia caduta nelle ultime ore. Le buche, spesso profonde ed estese, per le strade di Roma negli ultimi giorni si sono moltiplicate. Piene di acqua e di fango, non sempre è facile evitarle e per chi ci capita dentro con uno scooter la caduta è praticamente assicurata. Mentre per chi viaggia in auto, rimetterci una gomma è quasi certo.

"Già nei giorni scorsi, a seguito della neve e del ghiaccio formatosi sulle strade della capitale, avevamo lanciato l’allarme buche, ma le nostre denunce sono rimaste inascoltate e oggi i cittadini romani fanno i conti con una situazione dell’asfalto disastrosa". Lo afferma il Codacons, commentando i problemi alla viabilità registrati a Roma.

“Il ghiaccio della settimana scorsa ha ampliato le buche già esistenti e ne ha create di nuove, al punto che la situazione odierna delle strade è drammatica e rappresenta un potenziale pericolo per pedoni, automobilisti e motociclisti – afferma il presidente Carlo Rienzi – Per tale motivo chiediamo al prefetto di richiedere l’intervento urgente dell’Esercito, allo scopo di presidiare le strade più critiche e utilizzare i militari per chiudere le voragini più grandi e le buche più insidiose, a tutela della pubblica incolumità”.

Il Codacons ha deciso infine di offrire assistenza agli utenti che subiranno danni fisici e materiali a causa delle buche stradali (cadute, rottura pneumatici, danni alle sospensioni, ecc.), attraverso la copertura “Scudo legale”, un servizio del Codacons che copre le spese legali per azioni e difese civili, penali, e controversie di varia natura. L’associazione mette inoltre a disposizione dei romani visite fisioterapiche gratuite per danni da buche stradali, prenotabili al numero verde 800.582493.

“L’unica speranza è che, se il M5s forte dei numeri raccolti alle elezioni dovesse salire al Governo, dia sufficienti finanziamenti alla Raggi per tappare le buche della capitale, così che il sindaco non abbia più alibi e metta fine ad una situazione vergognosa”, conclude Rienzi.