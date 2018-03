Manrovesci

(Fotogramma)

Il maltempo non demorde e picchia ancora. È iniziata una settimana che sarà caratterizzata, almeno nella prima parte, da un susseguirsi di perturbazioni atlantiche, che a più riprese, interesseranno la gran parte delle nostre regioni, a iniziare già da queste ore. Marzo si conferma quindi, come da tradizione, decisamente capriccioso, e toltosi i vestiti del "Generale Inverno" indosserà quelli della "Primavera piovosa".

In questo frangente il clima non sarà più invernale al Centro Sud, mentre i valori rimarranno sempre sotto le medie al Nord, seppur senza più il freddo estremo e invernale dei giorni precedenti. Fino a mercoledì - spiegano gli esperti di 3bmeteo.com - saremo interessati da una perturbazione al giorno con fenomeni anche a carattere temporalesco al Centro Sud, e nevicate su Alpi e Appennini a quote medie.

Il fronte di martedì interesserà porterà ancora i fenomeni più intensi il Centro Sud: sono attesi rovesci e anche temporali su Sardegna, Campania e Calabria, ma gli acquazzoni sarà frequenti anche lungo i versanti adriatici. Anche il Nord sarà coinvolto ma con fenomeni più blandi o spesso del tutto assenti al Nord Ovest.

La perturbazione di mercoledì invece potrà portare precipitazioni più organizzate e intense anche al Settentrione oltre che altri temporali su tutto il versante tirrenico e qua e là anche al Sud. La neve cadrà generalmente oltre gli 800-1200 su Alpi e Appennino settentrionale e dai 1200-1500 metri al Centro Sud.