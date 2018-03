A Roma si balla il buca buca

Buche, buche solo buche per le strade della Capitale. La pioggia di questi giorni, dopo la neve, ne ha formate migliaia in tutta Roma. Piene di acqua e fango. Pericolosissime per chi ci finisce dentro con lo scooter o per chi ci rimette una gomma dell’auto magari provocando incidenti. Sono migliaia in tutta Roma. Troppe, impossibile monitorarle tutte, nonostante i lavori promessi dal Comune guidato dalla sindaca Raggi.

Centinaia le segnalazioni ricevute dalla polizia municipale e dai vigili del fuoco per voragini grandi e piccole che si sono aperte dal centro alla periferia. Addirittura su Ponte Palatino si è letteralmente frantumato l'asfalto facendo uscire un tondino sulla cerniera che collega la carreggiata allo stesso ponte. Il problema è che i rattoppi lampo con il bitume non servono a nulla, anzi peggiorano le conseguenze. A fine febbraio il Comune aveva annunciato un monitoraggio complessivo con 31 squadre del Dipartimento Simu e dieci ditte già operative per affrontare le situazioni più urgenti. Ma ora la pioggia sta cambiando di ora in ora il volto della Capitale, proprio quella Capitale, che un tempo, ma molto antico, era la Regina Viarium.