Rosa è tornata a casa

È tornata a casa Rosa di Domenico, la 15enne di Giugliano che si era allontanata da casa lo scorso 24 maggio. La giovane si trovava in Turchia con Alì Qasib. "Quando potremo riabbracciarla sarà la fine di un incubo", avevano detto a 'Chi l'ha visto?'.

Rosa si è presentata al Consolato italiano a Istanbul e ha raccontato di aver trascorso alcuni mesi in Grecia con Qasib prima di andare in Turchia. A novembre il 28enne pakistano aveva fatto arrivare alla famiglia un breve messaggio video della ragazza, che aveva riacceso le speranze di vederla tornare sana e salva ma allo stesso tempo aveva messo in allarme famiglia e telespettatori.

Del caso si era occupato più volte la trasmissione in onda su Rai 3, che ha mostrato le immagini dell'abbraccio della 15enne con i genitori.

L'adolescente aveva conosciuto Alì Qasib a soli 12 anni sui social network e, stando ai racconti dei genitori, l'avrebbe prima raggirata e poi minacciata, fino alla sua scomparsa. Per questo i coniugi Di Domenico avevano denunciato più volte il pachistano, ma senza esiti.