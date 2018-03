I single spendono di più

(Fotogramma)

Essere single in Italia non conviene perché chi vive da solo spende 1.824 euro al mese contro i 920 euro pro-capite della tipica famiglia italiana. A rivelarlo è un'analisi relativa al 2017 di SpeedDate.it, portale che offre ai single la possibilità di incontrare gente nuova e potenziali partner. Eppure, dal 2007 al 2017, le famiglie costituite da una sola persona sono aumentate del 21%. "Ma, oltre al numero di persone single, sono aumentate anche le spese", puntualizza Roberto Sberna, direttore generale di SpeedDate.it.

Il costo della vita incide di più sul bilancio di un single rispetto all'incidenza sulla media pro-capite dei componenti di una famiglia italiana tipo composta da tre persone. Più nello specifico, secondo l'analisi di SpeedDate.it, i single spendono 480 euro al mese per il food & beverage contro i 184 euro pro-capite della famiglia tipo e 625 euro al mese per l'abitazione contro i 310 di media pro-capite familiare, con grandi oscillazioni - ovviamente - a seconda della città di residenza.

"Ma nonostante i costi più alti, nell'ultimo decennio il numero di nuclei monofamiliari è cresciuto", commenta Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedDate.it e di SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato l'esclusiva formula dei viaggi e delle crociere di gruppo per single. In Italia ci sono oggi 9 milioni di nuclei monofamiliari che secondo le stime di SpeedVacanze.it per vivere da soli devono affrontare un costo molto superiore rispetto a quello di un componente di una famiglia tipo.

E, basandosi sull'incremento delle prenotazioni registrate da SpeedVacanze.it, la spesa dei single è in crescita anche per il comparto del turismo che rimane uno dei settori a maggiore tasso di sviluppo (+22%). "Nel 2018 il turismo per single continuerà a dimostrare grandi opportunità di sviluppo", sostiene Giuseppe Gambardella. Secondo SpeedVacanze.it, infatti, nei prossimi 10 anni aumenterà ancora la propensione a viaggiare da parte di chi è solo. Così il turismo legato al comparto dei single continuerà ad aumentare, con un tasso di crescita del 9% annuo da qui al 2026.

Le mete più ambite dai single? Il Kenya con il Safari Africano allo Tsavo e l'indimenticabile spiaggia di Watamu, la Thailandia con le spiagge paradisiache di Phuket, Rio de Janeiro, le Bahamas e le Antille.

"La tendenza che si sta affermando nel 2018 è tuttavia quella dei viaggi combinati, come ad esempio New York e Riviera Maya oppure Singapore e Bali o anche Vietnam insieme ad altre mete, che stanno spopolando e che permettono la fusione di una pluralità eterogenea di viaggiatori per un'esperienza sempre più completa ed autentica all'interno della quale le diverse tipologie di vacanzieri si fondono in un'unica tribù, dando vita a spazi e momenti di crescita e condivisione", conclude Roberto Sberna.