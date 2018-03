Sit-in per l'omicidio di Firenze, sputi al sindaco

(Fotogramma)

Sono stati superati i momenti di tensione sul Ponte Vespucci dove era in corso un sit-in di senegalesi per ricordare il connazionale ucciso ieri. In tanti hanno pregato per il 'fratello' Idiy Diene. Era presente anche il presidente dell'Unione delle comunità islamiche d'Italia (Ucoii), Izzedin Elzir, imam di Firenze, che ha invitato tutti alla calma: "questo è il momento della preghiera". Ricordando il senegalese ucciso, Elzir ha detto: "Che Dio lo accetti come un martire, per i suoi figli, per i suoi fratelli e per tutti. Che Dio accetti la sua anima di pace".

Spalleggiati da alcuni esponenti dei centri sociali, i senegalesi hanno cercato di sfilare in un corteo, non autorizzato, dirigendosi verso le vie del centro storico. Polizia e carabinieri hanno presidiato l'area e non consentito il passaggio.

Nel primo pomeriggio si sono registrate tensioni al presidio dove ieri l'uomo è stato ucciso da Roberto Pirrone, un pensionato 65enne che in mattina aveva manifestato l'intenzione di suicidarsi.

Da entrambi i lati del ponte, dove erano presenti oltre un centinaio di senegalesi, le forze dell'ordine hanno presidiato l'area in tenuta antisommossa. Un antagonista ha insultato e sputato addosso al sindaco Dario Nardella, inneggiando anche frasi contro il segretario del Pd Matteo Renzi. Nardella, che partecipava al presidio portando la solidarietà della città, ha poi dovuto abbandonare il presidio perché contestato fra spinte e insulti. "La storia di Firenze è la storia del dialogo, la città capisce la rabbia per la morte di un uomo ma non accetta la violenza. Mi allontano perché non voglio diventare elemento di provocazione", ha commentato il sindaco. Al presidio erano presenti anche rappresentanti di Arci, Anpi e Cgil.

L'antagonista che ha sputato al sindaco è stato identificato e denunciato dalla polizia. E' stato fermato dagli agenti della Digos e poi denunciato per ingiuria e oltraggio a pubblico ufficiale.