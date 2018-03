Uccide il figlio a sprangate

(Foto Fotogramma)

Un uomo di 85 anni ha ucciso il figlio 56enne a Napoli. Il fatto è avvenuto in via dei Calzolai, nel quartiere San Pietro a Patierno, periferia nord della città. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato Scampia intervenuti sul posto, l'omicidio sarebbe maturato al termine di numerosi litigi tra i due. Il 56enne avrebbe inoltre chiesto soldi al padre per il pagamento di una parcella legale, richiesta dalla quale ieri sera è scaturito l'ennesimo litigio.

L'85enne, brandendo una mazza di ferro, ha colpito più volte il figlio uccidendolo. Al loro arrivo nell'abitazione i poliziotti hanno trovato il cadavere del 56enne e il padre, che ha raccontato loro quanto accaduto. L'uomo ha poi accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale, dove è piantonato.