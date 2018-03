Ladri a casa di Bruno Pizzul

(Fotogramma)

Brutto regalo di compleanno per Bruno Pizzul. Il giornalista sportivo, che domani compirà 80 anni, ha trovato la casa di Cormons, in provincia di Gorizia, svaligiata dai ladri. Martedì scorso Pizzul - riferisce 'Il Gazzettino' - si è allontanato per poche ore dalla sua abitazione insieme alla moglie Maria e al rientro ha trovato la porta aperta e le stanze messe sotto sopra. I malviventi, senza far scattare l'allarme, avrebbero rubato i gioielli che erano custoditi in camera da letto. Pizzul ha denunciato il furto ai carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo che adesso indagano per identificare i responsabili.