Roma, proprietaria Jackie’o e Notorius: "Estranea a inchiesta"

(Jackie O' Roma /Facebook)

"La signora Beatrice Iannozzi, a seguito delle notizie di una operazione di polizia ampiamente diffuse oggi nel web e in televisione che citano anche i locali Jackie’o e Notorius di Roma, rende nota la totale estraneità all’inchiesta”. E' quanto sottolinea in una nota Beatrice Iannozzi, proprietaria dei due locali notturni.

"Per una realtà come la nostra, che va avanti da 45 anni, quanto emerso da questa inchiesta rappresenta un gravissimo danno di immagine che penalizza non solo me, ma soprattutto le tante famiglie a cui questi locali danno lavoro", afferma Beatrice Iannozzi all'Adnkronos. D'altra parte, sottolinea, ribadendo la totale estraneità dei due locali a quanto emerso dalle indagini, "anche volendo non potremmo certo perquisire i clienti prima di farli entrare".

Iannozzi, 'regina' delle notti romane, si dice rammaricata per una situazione, che, spiega, finisce per penalizzare "chi da sempre lavora per il mondo del divertimento in modo pulito e trasparente. I locali come i nostri - conclude - sono luoghi in cui si viene per passare una serata in allegria. Dispiace davvero finire coinvolti senza colpa alcuna in qualcosa che con questo non c'entra nulla".