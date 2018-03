Stende il bucato e precipita dal balcone

(Fotogramma)

Una donna di 28 anni è morta questa mattina, intorno alle 10, a La Spezia dopo essere caduta dal quarto piano di un palazzo di via Duino. Per la donna, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni la caduta sarebbe avvenuta mentre la giovane, di origini albanesi, si trovava sul terrazzo. Sul posto è arrivata la polizia, che si occupa delle indagini.

Da chiarire la dinamica: se inizialmente si era pensato a un suicidio al momento si ipotizza che la donna, che al momento dell'incidente era sola in casa mentre il marito era al lavoro e il figlio della coppia all'asilo, sia precipitata per cause accidentali. La 28enne si trovava sul terrazzo per stendere i panni, poco prima della caduta.