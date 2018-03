Varese, esplosione in azienda: 3 ustionati

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Tre persone sono rimaste ustionate, dopo un'esplosione avvenuta in una azienda a Ternate nel varesotto. I più gravi sono una donna di 63 anni e un giovane di 30 che hanno riportato ustioni sul 60% del corpo, ma non sono in pericolo di vita. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto gli operatori del 118 e i vigili del fuoco.